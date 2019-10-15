15.10.2019 | 08:36

Собранный во время общегородского субботника мусор будет вывезен до конца недели. Об этом заявил заммэра Пензы Юрий Ильин на оперативном совещании в администрации города во вторник, 15 октября.

Он уточнил, что на уборку вышло более 20 тысяч человек, было привлечено 84 спецмашины, очищалась не только прилегающие и закрепленные за объектами территории, но и зоны кладбищ.

Осталось ликвидировать несанкционированные навалы мусора на улицах Бийской, Маршала Крылова, Тепличной, Набережной Реки Мойки, убрать листву с улицы Докучаева, в районе монумента «Паровоз», высадить деревья на ряде улиц.

«Мы уже организовали вывоз мешков с красных линий и тех территорий, которые убирали организации. Сейчас основная работа - вывоз мешков с территории учебных заведений», - пояснил Юрий Ильин.

Вопрос об оперативной уборке мусорных пакетов с улиц и из дворов города накануне поднимал губернатор Иван Белозерцев. Он поручил выполнить эту работу до 20 октября.