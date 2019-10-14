14.10.2019 | 15:58

Жителей Кузнецка возмутил подход к работе коммунальных служб. Соответствующую жалобу разместил в социальной сети «ВКонтакте» один из горожан в понедельник, 14 октября.

«Почему коммунальные службы не выполняют свою работу как положено? Вы объявили месячник чистоты, но это, наверное, не касается коммунальных служб», - написал кузнечанин, пожелавший остаться анонимом.

По словам автора поста, уже месяц у дома № 46в на Строительной улице стоят мешки с мусором и коммунальщики намеренно не забирают их. Свои слова кузнечанин проиллюстрировал фотографией.

Его мнение поддержали комментаторы. «Вот-вот. Собрали весь мусор в мешки, поставили рядом с контейнером, а их не вывозят, не забирают», «Работать не хотят», «Если их поставить около администрации, сразу найдется дворник Добрыня», - отметили они.

Месячник по благоустройству стартовал в регионе 26 сентября. 12 октября объявили днем регионального субботника. Акции по уборке прошли во всех муниципальных образованиях.

В понедельник, 14 октября, на видеоконференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поручил в течение недели убрать мешки, в которые активисты складывали мусор.