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Общество | Пензенцы осудили молодого человека, который забрался на мемориал

14.10.2019|08:22
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Жители Пензы раскритиковали компанию молодых людей, отдыхавших у монумента Славы на набережной Суры. Фотография с места инцидента опубликована в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлено, как один из парней сидит на мемориале с посланиями потомкам, еще трое стоят поблизости.

«Капсулу оставляли потомкам, а на фото какие-то обезьяноподобные предки», - написал один из интернет-пользователей.

Его негодование поддержали другие: «Безграмотными выросли», «И это защитники нашей Родины...», «Это неуважение!»

Правда, неодобрение заслужил и тот, кто опубликовал снимок.

«Самое интересное, что человек, который это фотографировал, даже замечания не сделал подросткам. Он сделал фото и дальше пошел, чтобы скорее в интернет загрузить, чтобы остальные всем скопом порицали их!» - констатировал один из участников группы.

Монумент Славы был открыт в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. В него была заложена капсула с письмом потомкам, которую вскрыли в 2017-м. На следующий год здесь заложили новую капсулу с посланиями потомкам. Их два: официальное и подготовленное жителями города - от школьников до ветеранов.

С текстом официального письма потомкам можно ознакомиться здесь.

Капсулу времени вскроют в 2063 году, когда Пензе исполнится 400 лет.

Источник — Фото vk.com/penza_live
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Гость|14.10.2019 08:30|

Отправьте на 15 суток и из учебного заведения под жопу коленкой. Всем будет наука.

Дмитрий Н. Мотовилов|14.10.2019 08:49|

Получатели из светлого коммунистического будащага века...

Дмитрий Н. Мотовилов|14.10.2019 08:54|

Гость писал(a):

Отправьте на 15 суток и из учебного заведения под жопу коленкой. Всем будет наука.
Это неправильно. Сначала нужно обсудить их поведение в комсомольской ячейке в присутствии товарищей из партии. В случае обнаружения следов тлетворного влияния западного цинизма, передать личные дела бывших комсомольцев в ОГПУ.

Гость|14.10.2019 09:12|

Патсан правильно сделал, я лично помню как первую капсулу закладывали, а когда вынимать пришло время, то общество другое уже было и вынимали капсулу можно сказать идейные враги. Так что всё это фарс. И патсан сидит в позе как будто бы он по большому ходит, может писаки не все дописали? А то это было бы настоящее послание потомкам. От Души!!

Гость|14.10.2019 09:17|

Капсула оригинал писма потомкам была изята при губернаторе Бочкарёве .

Имя: Гость
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