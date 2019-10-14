14.10.2019 | 08:22

Жители Пензы раскритиковали компанию молодых людей, отдыхавших у монумента Славы на набережной Суры. Фотография с места инцидента опубликована в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

На снимке запечатлено, как один из парней сидит на мемориале с посланиями потомкам, еще трое стоят поблизости.

«Капсулу оставляли потомкам, а на фото какие-то обезьяноподобные предки», - написал один из интернет-пользователей.

Его негодование поддержали другие: «Безграмотными выросли», «И это защитники нашей Родины...», «Это неуважение!»

Правда, неодобрение заслужил и тот, кто опубликовал снимок.

«Самое интересное, что человек, который это фотографировал, даже замечания не сделал подросткам. Он сделал фото и дальше пошел, чтобы скорее в интернет загрузить, чтобы остальные всем скопом порицали их!» - констатировал один из участников группы.

Монумент Славы был открыт в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. В него была заложена капсула с письмом потомкам, которую вскрыли в 2017-м. На следующий год здесь заложили новую капсулу с посланиями потомкам. Их два: официальное и подготовленное жителями города - от школьников до ветеранов.

С текстом официального письма потомкам можно ознакомиться здесь.

Капсулу времени вскроют в 2063 году, когда Пензе исполнится 400 лет.