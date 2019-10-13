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Общество | В Пензе пристрои к детским садам планируют сдать к 15 декабря

13.10.2019|13:06
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В воскресенье, 13 октября, заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства областного центра Игорь Умнов проверили ход работ по возведению пристроев к детским садам. Всего таких объектов четыре.

На улице Измайлова, 51а, рабочие заняты фундаментом, инженерными коммуникациями, а также благоустройством территории. Однако содержание строительной площадки вызвало нарекания со стороны Магомеда Агамагомедова.

«Основную рабочую зону необходимо застелить плитами, надо понимать, что работы проводите на территории действующего садика», - сделал он замечание.

Специалисты, возводящие пристрой на улице Антонова, 68, проводят аналогичные работы. На следующей неделе планируется завершить устройство теплотрассы и подключить сад к сетям.

На улице Набережная Реки Мойки, 41а, рабочие также заняты фундаментом и инженерными коммуникациями, а на улице Депутатской, 5, строят монолитный переход, делают полы в подвале и монтируют плиты перекрытия. Именно в этом детском саду впервые в городе площадку оборудуют натуральным газоном.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заместитель главы администрации города поручил ускорить работы. Их нужно завершить до 15 декабря.

Строительство пристроев к детским садам, каждый из которых рассчитан на 40 мест для ясельных групп, ведется в рамках национального проекта «Демография», реализующегося по указу Президента РФ Владимира Путина. Таким образом, к концу года в дошкольные учреждения Пензы придут 160 новых воспитанников.

Источник — фото penza-gorod.ru
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