13.10.2019 | 13:06

В воскресенье, 13 октября, заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства областного центра Игорь Умнов проверили ход работ по возведению пристроев к детским садам. Всего таких объектов четыре.

На улице Измайлова, 51а, рабочие заняты фундаментом, инженерными коммуникациями, а также благоустройством территории. Однако содержание строительной площадки вызвало нарекания со стороны Магомеда Агамагомедова.

«Основную рабочую зону необходимо застелить плитами, надо понимать, что работы проводите на территории действующего садика», - сделал он замечание.

Специалисты, возводящие пристрой на улице Антонова, 68, проводят аналогичные работы. На следующей неделе планируется завершить устройство теплотрассы и подключить сад к сетям.

На улице Набережная Реки Мойки, 41а, рабочие также заняты фундаментом и инженерными коммуникациями, а на улице Депутатской, 5, строят монолитный переход, делают полы в подвале и монтируют плиты перекрытия. Именно в этом детском саду впервые в городе площадку оборудуют натуральным газоном.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, заместитель главы администрации города поручил ускорить работы. Их нужно завершить до 15 декабря.

Строительство пристроев к детским садам, каждый из которых рассчитан на 40 мест для ясельных групп, ведется в рамках национального проекта «Демография», реализующегося по указу Президента РФ Владимира Путина. Таким образом, к концу года в дошкольные учреждения Пензы придут 160 новых воспитанников.