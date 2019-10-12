12.10.2019 | 14:28

В субботу, 19 октября, в Центре по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области начнется профильная смена «Образовательная экология» для учеников 9-х классов.

Школьники, прошедшие финальный отбор, будут 14 дней заниматься с ведущими экспертами по направлениям «Промышленная экология», «Общая экология», «Научно-исследовательская и проектная деятельность в экологии», «Экоаналитический контроль состояния окружающей среды», «Научный подход в организации наблюдений за состоянием окружающей среды».

19 октября участники программы узнают о проектной деятельности в рамках программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус».

21 октября ребят ждет открытая лекция «Создание новых материалов на основе вторичного сырья, или Как упаковать экопроект».

Каждый день программой предусмотрены учебные занятия, решение задач, проведение опытов.

«Финальный отбор на профильную смену «Образовательная экология» пройдет 15 октября с 15:00 до 16:30 в Губернском лицее. Для участия необходимо подать онлайн заявку на сайте licpnz.ru», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи открылся 15 сентября. Он стал одним из пунктов выполнения национального проекта «Образование», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Участниками первой профильной образовательной смены «Экспериментальная физика» стали 30 школьников 13-14 лет. Занятия с ними проводили лучшие преподаватели Пензенской области и России.