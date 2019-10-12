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Общество | Пензенцы с длительным стажем работы смогут раньше уйти на пенсию

12.10.2019|16:30
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Не только люди тяжелых и опасных профессий и женщины, проработавшие 12 и 17 лет на Крайнем Севере и воспитавшие двух детей, имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. На снижение пенсионного возраста могут рассчитывать и другие категории граждан.

«Если у женщины 37 лет или более стажа работы, а у мужчины - 42 года и более, то они приобретают право на досрочный уход на пенсию на два года раньше, чем все их одногодки», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин). При этом следует знать, что в стаж не входят служба в армии, декретные отпуска и время учебы.

В Пензенской области в 2019 году такие пенсии назначены 133 жителям. В скором времени появится еще две категории женщин-досрочниц.

«Если трое детей родилось, их воспитывали до 8-летнего возраста (все дожили), то мама уйдет на пенсию на три года раньше своих одногодок. То есть, когда закончится переходный период, это будет уже не 60 лет, а 57. Если мама родила четверых детей, она уйдет на пенсию на четыре года раньше», - пояснила Любовь Евдокимова.

Эта норма заработает только 2021 году для женщин, имеющих четверых детей, и в 2023-м для тех, кто воспитал троих.

Тем же, кому еще рано думать о пенсии, в чьих семьях только появился на свет второй малыш, напоминают о возможности оформить материнский сертификат не выходя из дома через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

«На органы Пенсионного фонда ложится обязанность по проверке той информации, которая была указана в заявлении застрахованного лица. При вынесении положительного решения мы направляем сертификат в электронном виде в «Личный кабинет» мамы, которая подала это заявление», - отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Возможностью получить сертификат в электронном виде в 2019 году уже воспользовались 70 матерей.

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Гость|12.10.2019 19:44|

penzainform.ru писал(a):

«Если у женщины 37 лет или более стажа работы, а у мужчины - 42 года и более, то они приобретают право на досрочный уход на пенсию на два года раньше, чем все их одногодки»,
Что опять наш ГАРАНТ обманул, заявив что при данном стаже, не на два года раньше, а сразу должны на пенсию уходить?

Гость|12.10.2019 20:19|

пускай подавятся своей пенсией, не буду платить в ПФР.

Имя: Гость
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