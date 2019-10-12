12.10.2019 | 16:30

Не только люди тяжелых и опасных профессий и женщины, проработавшие 12 и 17 лет на Крайнем Севере и воспитавшие двух детей, имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. На снижение пенсионного возраста могут рассчитывать и другие категории граждан.

«Если у женщины 37 лет или более стажа работы, а у мужчины - 42 года и более, то они приобретают право на досрочный уход на пенсию на два года раньше, чем все их одногодки», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин). При этом следует знать, что в стаж не входят служба в армии, декретные отпуска и время учебы.

В Пензенской области в 2019 году такие пенсии назначены 133 жителям. В скором времени появится еще две категории женщин-досрочниц.

«Если трое детей родилось, их воспитывали до 8-летнего возраста (все дожили), то мама уйдет на пенсию на три года раньше своих одногодок. То есть, когда закончится переходный период, это будет уже не 60 лет, а 57. Если мама родила четверых детей, она уйдет на пенсию на четыре года раньше», - пояснила Любовь Евдокимова.

Эта норма заработает только 2021 году для женщин, имеющих четверых детей, и в 2023-м для тех, кто воспитал троих.

Тем же, кому еще рано думать о пенсии, в чьих семьях только появился на свет второй малыш, напоминают о возможности оформить материнский сертификат не выходя из дома через «Личный кабинет» на сайте ПФР.

«На органы Пенсионного фонда ложится обязанность по проверке той информации, которая была указана в заявлении застрахованного лица. При вынесении положительного решения мы направляем сертификат в электронном виде в «Личный кабинет» мамы, которая подала это заявление», - отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Возможностью получить сертификат в электронном виде в 2019 году уже воспользовались 70 матерей.