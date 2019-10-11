11.10.2019 | 13:39

В Пензенской области сотрудники управлений Пенсионного фонда России выявляют граждан, имеющих длительный трудовой стаж, а также многодетных матерей. Эти категории имеют право на досрочное назначение пенсии.

Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2019 года. В частности, женщины и мужчины со стажем не менее 37 и 42 лет соответственно могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В стаже учитываются только периоды работы и нахождения на оплачиваемом больничном. В него не включаются декретные отпуска, служба в армии, учеба и другие подобные периоды.

В 2019 году по данному основанию уже установлены пенсии 133 жителям Пензенской области - 52 мужчинам и 81 женщине.

Также закон предусматривает досрочный выход на пенсию многодетных матерей. Если раньше право на это имели мамы пятерых детей (они и сейчас могут выходить на пенсию в 50 лет, имея 15 лет страхового стажа), то теперь это могут сделать женщины с тремя и четырьмя детьми.

Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, если четверо - на четыре года раньше. При этом также необходимо выработать 15 лет страхового стажа.

«Учитывая переходные положения, данная норма в полном объеме начнет действовать только в 2021 году для женщин, имеющих четырех детей, и в 2023-м - трех. Однако работа с данной категорией гражданок проводится заблаговременно. Специалисты информируют, уточняют стаж, заработок, отсутствие факта лишения родительских прав. Это нужно для того, чтобы женщины смогли своевременно воспользоваться своим правом на досрочную пенсию», - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.