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Общество | В Пензенской области 18 000 сельских пенсионеров имеют право на надбавку

11.10.2019|16:00
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1 333 рубля - такую надбавку с 2019 года получают неработающие пенсионеры из сельской местности. Правда, не все, а только те, у кого стаж работы - более 30 лет и кто трудился в определенных отраслях (растениеводстве, животноводстве).

До 1 сентября действовал беззаявительный порядок: на основании тех документов, что есть в делах пенсионеров, им начисляли деньги.

«Теперь, чтобы получить данную надбавку, гражданам необходимо написать заявление в Пенсионный фонд: либо прийти и написать, либо подать его в электронном виде», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Откладывать надолго поход в отделение ПФР не стоит. Сделать это необходимо до 31 декабря 2019-го.

«Не сумеем реализовать право с 1 января, заплатить ему за весь год эту надбавку. Можем платить только с 1-го числа месяца, который следует за тем, в котором человек подал заявление», - пояснил Михаил Буданов.

На территории области проживает более 18 000 сельских пенсионеров, имеющих право на надбавку.

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Гость|11.10.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

До 1 сентября действовал беззаявительный порядок: на основании тех документов, что есть в делах пенсионеров, им начисляли деньги.
penzainform.ru писал(a):
«Теперь, чтобы получить данную надбавку, гражданам необходимо написать заявление в Пенсионный фонд: либо прийти и написать, либо подать его в электронном виде», - сообщил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.
Лишь бы усложнить выдачу заработанных пенсий!!!!

Гость|11.10.2019 23:47|

Бабушки и дедушки теперь катайтесь из своих сёл в ПФ.

Имя: Гость
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