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Общество | Начальник соцуправления отчиталась на заседании в городской думе

10.10.2019|17:22
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Никто не забыт из числа городских ветеранов, утверждает начальник Социального управления Пензы Ирина Федонина, специалисты успевают уделять должное внимание всем своим пожилым подопечным. А нуждающихся в обслуживании в 2019-м году насчитали 700 с лишним человек.

«Социальные услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты - в зависимости от размера среднедушевого дохода получателя услуг. Бесплатно социальные услуги оказываются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и в случаях, если среднедушевой доход гражданина ниже или равен 150% прожиточного минимума», - сообщила она.

О деятельности управления Федонина отчиталась на заседании постоянной комиссии городской думы. В областном центре трудятся 383 соцработника. Регулярно привлекаются волонтеры из числа студентов и школьников. Но депутатов это мало интересует, народных избранников больше волнует, где деньги.

«Произошло резкое снижение льгот всех категорий льготников, например, ко мне обращались люди: у ветеранов труда - где-то вполовину, у инвалидов второй группы - в разы», - отметил депутат городской думы Александр Трутнев.

«До этого расчет компенсации осуществлялся исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а по законодательству, которое сейчас принято, - исходя из фактически начисленных оплаченных расходов льготника», - пояснила начальник соцуправления.

Прозвучал еще один вопрос, который регулярно горожане задают депутатам.

«В федеральном законе № 5 о ветеранах прописано, что льготники должны к вам самостоятельно приходить и приносить сведения о том, сколько они уплатили?» - поинтересовался депутат городской думы Андрей Цесарев.

«Конечно, мы им не можем всем сказать гражданам - инвалидам, ветеранам (тут еще этическая сторона вопроса), что ежемесячно нужно предоставлять квитанции, - это просто невозможно, и по законодательству это делать запрещено», - ответила начальник Ирина Федонина.

Соцуправление и поставщики коммунальных услуг в таком случае заключают соглашение, в соответствии с которым льготники получат компенсацию.

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Гость|10.10.2019 19:09|

Когда нажрутся и подавятся?

Гость|10.10.2019 19:58|

Гость писал(a):

Когда нажрутся и подавятся?
Когда вы перестанете их кормить.

Гость|10.10.2019 20:26|

Особенно "хорошо" добираться до отдела Первомайского района инвалидам -колясочникам. От остановок общественного транспорта далеко, да и в гору без пандусов. Кстати, рядом расположена прокуратура не замечающая нарушения. Любое посещение из-за квитанций дороже сумм компенсаций.

Гость|11.10.2019 07:28|

1. А на основании какого закона ЖСК, ТСЖ, ООО УК обязаны заполнять файлы программы соцуправления для расчёта льготников? Эта работа в зоне ответственности работников соцуправления, а не ЖСК, ТСЖ, ООО УК.

2. Депутаты задают вопросы, почему льготники стали меньше получать. Так пусть зададут вопрос власти, кто подписал пилотный проект по участию пензы и области, чтобы рассчитывать льготников по фактическому потреблению жилищно-коммунальных услуг? На наших ветеранах проводят опыты. Не все регионы согласились, чтобы льготники получали мало, а вот в Пензе подписали такой документ.

Гость|11.10.2019 08:53|

кто решил льготы давать только по жилищным услугам?

Гость|11.10.2019 09:39|

Депутаты коммунисты задают неудобные вопросы.

Гость|11.10.2019 10:26|

Гость писал(a):

Депутаты коммунисты задают неудобные вопросы.
Ну правильно сначала коммуняки все страну разбазарили распродали все про... а теперь вопросы задают.

Гость|11.10.2019 10:32|

Из какого резерва назначают таких руководителей? Они все на одно лицо! Присмотритесь - где они руководят такими большими коллективами! А что с трибуны несут...?

Имя: Гость
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