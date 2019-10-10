10.10.2019 | 17:22

Никто не забыт из числа городских ветеранов, утверждает начальник Социального управления Пензы Ирина Федонина, специалисты успевают уделять должное внимание всем своим пожилым подопечным. А нуждающихся в обслуживании в 2019-м году насчитали 700 с лишним человек.

«Социальные услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты - в зависимости от размера среднедушевого дохода получателя услуг. Бесплатно социальные услуги оказываются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и в случаях, если среднедушевой доход гражданина ниже или равен 150% прожиточного минимума», - сообщила она.

О деятельности управления Федонина отчиталась на заседании постоянной комиссии городской думы. В областном центре трудятся 383 соцработника. Регулярно привлекаются волонтеры из числа студентов и школьников. Но депутатов это мало интересует, народных избранников больше волнует, где деньги.

«Произошло резкое снижение льгот всех категорий льготников, например, ко мне обращались люди: у ветеранов труда - где-то вполовину, у инвалидов второй группы - в разы», - отметил депутат городской думы Александр Трутнев.

«До этого расчет компенсации осуществлялся исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а по законодательству, которое сейчас принято, - исходя из фактически начисленных оплаченных расходов льготника», - пояснила начальник соцуправления.

Прозвучал еще один вопрос, который регулярно горожане задают депутатам.

«В федеральном законе № 5 о ветеранах прописано, что льготники должны к вам самостоятельно приходить и приносить сведения о том, сколько они уплатили?» - поинтересовался депутат городской думы Андрей Цесарев.

«Конечно, мы им не можем всем сказать гражданам - инвалидам, ветеранам (тут еще этическая сторона вопроса), что ежемесячно нужно предоставлять квитанции, - это просто невозможно, и по законодательству это делать запрещено», - ответила начальник Ирина Федонина.

Соцуправление и поставщики коммунальных услуг в таком случае заключают соглашение, в соответствии с которым льготники получат компенсацию.