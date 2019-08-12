12.08.2019 | 09:31

В Пензе продолжается летняя акция «Парковая зона – территория здоровья». Она проходит по пятницам в Арбекове - в Детском парке.

На его территории работает несколько площадок. Самая популярная - по измерению уровня артериального давления, холестерина, глюкозы в крови и расчету индекса массы тела. В минувшую пятницу, 9 августа, ее посетили более 120 человек.

Востребованной является и «прогулка с врачом» по аллеям парка: специалист рассказывает желающим о принципах здорового образа жизни. Здесь говорят о важности прохождения профосмотров и диспансеризации, профилактике новообразований кожи, а побеседовать по душам можно с медицинским психологом областной наркологической больницы.

Для детей работает игровая познавательная площадка. Юные пензенцы разгадывают загадки и анаграммы на тему здорового образа жизни, учатся чистить зубы на манекене. С их родителями в это время беседует педиатр.

Профилактическая акция проводится в рамках реализации проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» нацпроекта «Демография», который был разработан в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Она продолжится до конца лета.

«Всех желающих специалисты ждут в следующую пятницу, 16 августа, в Детском парке с 11:00 до 14:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.