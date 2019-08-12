Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 авг 2019|11:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  73.27  |  $  65.53

Общество | Медики приучают пензенцев к ЗОЖ во время прогулки по парку

12.08.2019|09:31
Печать

В Пензе продолжается летняя акция «Парковая зона – территория здоровья». Она проходит по пятницам в Арбекове - в Детском парке.

На его территории работает несколько площадок. Самая популярная - по измерению уровня артериального давления, холестерина, глюкозы в крови и расчету индекса массы тела. В минувшую пятницу, 9 августа, ее посетили более 120 человек.

Востребованной является и «прогулка с врачом» по аллеям парка: специалист рассказывает желающим о принципах здорового образа жизни. Здесь говорят о важности прохождения профосмотров и диспансеризации, профилактике новообразований кожи, а побеседовать по душам можно с медицинским психологом областной наркологической больницы.

Для детей работает игровая познавательная площадка. Юные пензенцы разгадывают загадки и анаграммы на тему здорового образа жизни, учатся чистить зубы на манекене. С их родителями в это время беседует педиатр.

Профилактическая акция проводится в рамках реализации проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» нацпроекта «Демография», который был разработан в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Она продолжится до конца лета.

«Всех желающих специалисты ждут в следующую пятницу, 16 августа, в Детском парке с 11:00 до 14:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.08.2019 09:48|

Синий чёрт с желтым пузом и зелеными рогами на нижней фотке символизирует ЗОЖ?

Гость|12.08.2019 09:55|

Он символизирует Минздрав Пензенской области.

Гость|12.08.2019 10:04|

А человек-прицел был?

Гость|12.08.2019 10:14|

А эрекцию проверяли?

Гость|12.08.2019 10:25|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе продолжается летняя акция «Парковая зона – территория здоровья». Она проходит по пятницам в Арбекове - в Детском парке.
Акция проходила в АрбековО - в парке имени Ульяновых. Переписываете историю?

Гость|12.08.2019 10:27|

Приучают животных, людей приобщают господа "филологи", хотя это бесполезно в вашем случае, кто только вас учил.

Гость|12.08.2019 10:41|

Гость писал(a):

Приучают животных, людей приобщают господа "филологи", хотя это бесполезно в вашем случае, кто только вас учил.
Да нет, все правильно написано, за кого буртасское быдло считают, так с ним и обращаются.

Гость|12.08.2019 10:42|

Перед выборами, чтобы дошли до урн. Пото если м ещё хуже будет с медициной в Пензе.

И лекарствами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!