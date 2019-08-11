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Общество | В Пензе приступили к устройству кровли новой школы в Арбекове

11.08.2019|12:07
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В шестом микрорайоне Арбекова полным ходом идет строительство новой школы на 800 мест. В воскресенье, 11 августа, на объекте побывал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Об увиденном он рассказал на своей странице в Facebook.

«В здании проводятся отделочные работы, монтаж инженерных систем. Начато комплексное благоустройство территории с обустройством спортивной зоны и футбольного поля. Рабочие приступили к устройству кровли. Планируем сдать школу в установленные сроки в декабре», - написал мэр.

Здание нового образовательного учреждения готово уже более чем наполовину. Школе могут присвоить имя дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова, прошедшего три войны. Такую идею весной выдвинул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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