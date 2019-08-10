10.08.2019 | 13:12

В Спасском районе 29-летняя мать пятерых детей утонула в штрафах. Ее долг уже превысил 10 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России, «за периодические, но захватывающие бои с применением разного рода орудий» судья назначил женщине три штрафа - 1 100, 2 000 и 2 000 рублей.

Немирный настрой сельчанка распространила и на погашение долга, просто проигнорировав оплату.

Тогда судебный пристав составил в отношении нее три протокола об уклонении от исполнения административного наказания, и суд постановил сумму штрафов увеличить вдвое.

«Остановится ли на этом родительница, имеющая на иждивении «четыре сыночка и лапочку-дочку», неизвестно, но пока младшему из детей не исполнится трех лет, применить наказание в виде обязательных работ или административного ареста в отношении гражданки невозможно», - отметили в пресс-службе ведомства.