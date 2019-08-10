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Общество | В Пензенской области стартует антинаркотическая акция

10.08.2019|09:57
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В понедельник, 12 августа, в Пензенской области стартует акция «Сурский край - без наркотиков!». Ее основная задача - выявить места, где собираются наркоманы, а также точки распространения запрещенных веществ.

В регионе пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков, тематические часы, круглые столы, пропагандирующие здоровый образ жизни и противодействие наркоугрозе.

«На время проведения акции действует круглосуточная горячая линия по телефону 8 (8412) 523-523, куда можно сообщить информацию о фактах распространения, хранения, изготовления, перевозки наркотических средств и психотропных веществ», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители области, позвонив на этот номер, смогут также задать вопросы о профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых, уголовной и административной ответственности за употребление запрещенных веществ и причастность к их распространению.

Акция продлится до 9 сентября.

Не быть равнодушными и принять активное участие в мероприятиях «Сурский край – без наркотиков!» призвал на своей странице в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона разместил ролик, кадры из которого взяты из открытых источников и демонстрируют, какие последствия имеет наркомания.

Источник — фото, видео ivan_belozercev_penza, instagram.com
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