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Общество | В Пензе парковки около больниц начнут благоустраивать в 2020 году

10.08.2019|16:09
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с коллегами изучил территории, прилегающие к учреждениям здравоохранения. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook в субботу, 10 августа.

В частности, градоначальник побывал у областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова, где хотят расширить парковку на 60 мест. «В приоритете - вариант без сноса деревьев», - добавил мэр.

Также Виктор Кувайцев отметил, что в планах значится положить асфальт, предусмотрев обязательный отвод воды, на стоянке у городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Часть территории мы уже отремонтировали здесь за счет экономии, сложившейся при реализации нацпроекта», - отметил мэр.

Благоустраивать парковки около лечебных учреждений планируется в 2020 году. Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник — фото Виктора Кувайцева, facebook.com
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