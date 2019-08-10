10.08.2019 | 16:09

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с коллегами изучил территории, прилегающие к учреждениям здравоохранения. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook в субботу, 10 августа.

В частности, градоначальник побывал у областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова, где хотят расширить парковку на 60 мест. «В приоритете - вариант без сноса деревьев», - добавил мэр.

Также Виктор Кувайцев отметил, что в планах значится положить асфальт, предусмотрев обязательный отвод воды, на стоянке у городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Часть территории мы уже отремонтировали здесь за счет экономии, сложившейся при реализации нацпроекта», - отметил мэр.

Благоустраивать парковки около лечебных учреждений планируется в 2020 году. Работы будут проходить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».