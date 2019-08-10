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Общество | В Пензе на улице Белинского оборудуют парковку на 120 мест

10.08.2019|10:50
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В Пензе благоустраивают территорию у Спасского кафедрального собора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виктор Кувайцев в пятницу, 9 августа.

Сейчас специалисты обустраивают лестницы и готовят основание под новую детскую площадку.

«Важно, что пространство здесь развивается комплексно. К примеру, идет ремонт и прилегающих улиц - Володарского и Белинского. На последней будет оборудовано 120 парковочных мест», - отметил градоначальник.

Между тем сроки сдачи самого собора, скорее всего, вновь поменяются. Теперь нет уверенности, что его достроят в 2019 году. При этом готовность храма составляет 90-95% (без учета росписи).

Источник — фото Виктора Кувайцева, facebook.com
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Гость|10.08.2019 11:26|

Парковка должна быть платная! С паркоматами!

Гость|10.08.2019 11:29|

Маленькую улицу Белинского всю заставят машинамии?!

Гость|10.08.2019 11:41|

Гость писал(a):

Маленькую улицу Белинского всю заставят машинамии?!
И еще не поместятся. Верхнюю часть Московской-то закроют и выложат богословской плиткой с бордюрами. .

Гость|10.08.2019 11:43|

Решение очень правильное и своевременное! Парковка должна быть от здания Железнодорожного суда и до Лермонтовской библиотеки.И,как правильно написали выше-она должна быть платной.С паркоматами.

Гость|10.08.2019 11:56|

Гость писал(a):

Парковка должна быть от здания Железнодорожного суда
А сам Железнодорожный суд должен быть в Железнодорожном районе. А Первомайский в Первомайском.

Имя: Гость
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