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Общество | В Пензе будущим мамам рассказали, как перевозить ребенка в автомобиле

10.08.2019|17:22
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В областной женской консультации с беременными работают не только акушеры и гинекологи. В здании на улице Пушкина нет-нет да и появляются полицейские - им тоже есть дело до женщин в положении.

Сотрудники ГИБДД призывают заботиться о безопасности ребенка, пока он еще является частью матери: нужно знать, как перевозить малыша в автомобиле. Госавтоинспектор рассказала об удерживающих устройствах.

«Не одним краш-тестом доказано, что детское автомобильное кресло снижает риск травм при дорожно-транспортных происшествиях практически на 90%», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Лейтенант (вероятно, тоже будущая мама) в деталях поведала женщинам о видах автомобильных детских кресел, о правилах их установки, как учитывать при их приобретении возраст ребенка, его рост, вес. В общем, главное - чтобы все «сидело».

«Ремни затягиваются, чтобы малыш сидел плотненько. Кресло устанавливается по направлению движения транспортного средства. С точки зрения безопасности большая ошибка родителей - устанавливать кресло впереди. Ни в коем случае этого делать не надо! Если произойдет столкновение транспортных средств, первые, кто получает травмы, - сидящие впереди», - пояснила Юлия Филатова.

Также она рассказала о том, как необходимо передвигаться по проезжей части с детской коляской.

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Гость|10.08.2019 18:39|

Идиоткам бестолку что-либо рассказывать.

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