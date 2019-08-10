10.08.2019 | 16:44

Представители городской службы скорой социальной помощи населению отправились на поиски лиц без определенного места жительства. Где обитает такой контингент, люди в синих накидках прекрасно знают. Первая остановка - у пункта приема вторсырья на улице Антонова.

42-летний мужчина по имени Павел утверждает, что жильем обеспечен. Однако социальные работники хорошо с ним знакомы: он нигде не прописан и давно занимается бродяжничеством. Плюс ко всему злоупотребляет горячительными напитками. Пройти бесплатное лечение от алкогольной зависимости Павел вновь отказался. Но от сухого пайка - нет.

«В ходе рейда выявленным лицам выдаются продуктовые наборы, в которые входят лапша быстрого приготовления, хлеб, чай и рыбные консервы. Также выдаются вещи б/у, в зимнее время выдаются теплые зимние вещи, а также выдается направление в дом ночного пребывания и на бесплатное флюорографическое обследование», - отметила психолог городского центра скорой соцпомощи населению Марина Чиханова.

В районе улицы Клары Цеткин сотрудникам городской службы скорой социальной помощи оказывать ее было некому. Местные жители пояснили: все «подопечные» - на работе.

«Здесь у нас рынок «Согласие», там выкидывают упаковку - картон, бумагу. Они прессуют, сдают. Я не вижу, чтобы они были голодными, кусок хлеба просили. Такого нет», - рассказал мужчина.

Тем бродягам, кто волей судьбы оказался в областном центе случайно, вручают билеты на электропоезд до дома. А благодаря недавно выигранному гранту у соцучреждения появилась возможность отправлять на родину жителей других регионов страны.

«Продолжительность данного проекта составляет 9 месяцев, планируется приобрести проездные билеты для 18 человек. В период с 15 апреля по 31 июля уже приобретены проездные билеты для 6 человек в разных направлениях. Это такие города, как Волгоград, Ульяновск, Нижневартовск, Казань», - сообщила специалист городского центра скорой соцпомощи Наталья Борисова.

Подобные рейды проводятся регулярно. В них участвуют представители не только социальной службы, но и районной администрации, медицинские работники, а также сотрудники правоохранительных органов. За последние семь месяцев на их попечении оказались три десятка людей без определенного места жительства.