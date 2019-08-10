10.08.2019 | 18:28

Обслуживающий персонал тоже достоин оказаться на Доске почета. Работники спортивных сооружений теперь с фотографий смотрят на посетителей «Олимпийского». Уборщицы, гардеробщицы, слесари, водители, инструкторы - всего на обновленном стенде красуется 18 человек.

«Труд этих людей незаметен и невидим. Мы приходим во дворец - у нас чисто, работает гардероб, подготовка бассейна, подготовка залов, спортинвентаря и прочее. Для того чтобы оказать услугу населению, имеются люди, труд которых невидим, то есть они работники невидимого фронта», - отметила директор ЦСП Пензенской области Ирина Кулемина.

Они не завоевывают медалей и грамот, но все же имеют отношение к наградам. Ирина Кулемина уверена: без этих сотрудников Центра спортивной подготовки Пензенской области сурским атлетам можно было бы и не мечтать о высоких результатах.

Ирина Лукашина - жена прославленного пензенского спортсмена, олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Игоря Лукашина. Инструктор дворца единоборств «Воейков», в отличие от своего супруга, впервые оказалась на Доске почета.

«Наверно, ему было приятно. В душе, я думаю, он гордится», - предположила спортсменка.

Стенд с фотографиями лучших работников спортивных объектов региона обновили в 11-й раз.