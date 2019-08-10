10.08.2019 | 17:45

Чужой не пройдет - помешает ему это сделать система распознавания лиц, разработанная представителями талантливой пензенской молодежи. На это потребовалось шесть недель.

«Мы предполагаем, что наше устройство будет стоять на входе в офис, будет распознавать сотрудников или гостей. В случае сотрудников мы им отправляем какую-то персонализированную информацию, например Google Календарь», - рассказал разработчик команды «Распознаватель лиц» Денис Мызгаев.

Он - один из участников образовательного проекта «IT-лаборатория’2019», в рамках которого студенты вузов и колледжей, а также школьники разрабатывали интернет-сервисы и компьютерные приложения.

«У нас в этом году ребята представят восемь прототипов. Направления разные абсолютно: есть разработка игр - это два проекта, есть социальные проекты «Мой доктор», «Поиск нянь». Все это можно посмотреть сегодня», - отметила исполнительный директор ассоциации разработчиков ПО SECON Евгения Сотина.

По своей сути проект «IT-Лаборатория» является связующим звеном между потенциальными соискателями работы и руководителями фирм, которые могут ее предоставить молодым специалистам.

«Это наши пензенские IT-компании, которые имеют возможность выбрать и наметить себе тех, кто им максимально интересен для последующего трудоустройства. По каждой «IT-лаборатории» были такие предложения, что ребята после нее сразу становились сотрудниками тех или иных IT-компаний», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Впервые за семь лет существования проекта «IT-Лаборатория» ребята создавали свои программы не на одной общей площадке - к примеру, в бизнес-инкубаторе, - а сразу в офисах фирм, курирующих реализацию перспективных разработок.