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Общество | Дорогу для многодетных семей в Заре сдадут в декабре 2019-го

10.08.2019|15:59
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Шум работающей техники не беспокоит, а, наоборот, радует людей - на улице Райской приступили к строительству дороги.

Между Зарей и Нефтяником выдавали земельные участки многодетным. Семьи потихоньку возводят дома, а кто-то уже переехал.

«Ну а как же жить-то без дороги? Без дороги никак», - отметил многодетный отец Валерий Щербаков.

«Там будет три участка общей протяженностью 1,5 километра, строительство обойдется (с пешеходными тротуарами и освещением) в 48 миллионов», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

На соседнюю с Райской улицу Счастливую счастье пришло гораздо раньше: дорогу сделали еще в 2015-м - уложили асфальт, поставили световые опоры. Но с зимней очисткой проезжей части были сложности. О них в 2017-м рассказывали местные жители.

«На «Ниве» кое-как проезжали, а я по их следам потихоньку пробивался к своему дому», - констатировал житель ул. Счастливой Александр Кербс.

«Вопрос ставили и перед городской администрацией, и перед Октябрьской администрацией о том, чтобы включить дорогу в реестр очищаемых, так как зимой она не чистится. Приходилось чистить за свой счет. Это очень дорого», - рассказала бывший председатель уличного комитета Светлана Ломовцева.

Проблемы с обслуживанием и содержанием дороги возникли из-за расхождений в документах. Вдоль проезжей части должна была пролечь пешеходная зона. Но от нее отказались, так как еще не все владельцы земельных участков определились с местами для въезда в свои владения.

Подобных ошибок при строительстве новой дороги на Райской не допустят - никаких отклонений от проекта.

«С обустройством пешеходных связей, то есть там будут тротуары и там будет освещение», - пояснил Виктор Кувайцев.

Срок сдачи дороги - декабрь 2019-го.

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