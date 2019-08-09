В Арбекове планируют построить физкультурно-оздоровительный центр

09.08.2019 | 15:50

В 2019 году отремонтируют спорткомплексы в Каменке и Никольске. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил губернатор Иван Белозерцев на торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника.

По словам главы региона, также запланировано строительство большого физкультурно-оздоровительного центра в пензенском микрорайоне Арбеково.

«Работа предстоит большая», - резюмировал Иван Белозерцев.

Около 45% жителей Пензенской области регулярно занимаются физкультурой. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести эту цифру до 55%.

«Будет увеличиваться число массовых спортивных мероприятий и спортивных площадок, куда можно приходить заниматься», - отметил губернатор.