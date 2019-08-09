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Общество | В Арбекове планируют построить физкультурно-оздоровительный центр

09.08.2019|15:50
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В 2019 году отремонтируют спорткомплексы в Каменке и Никольске. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил губернатор Иван Белозерцев на торжественном мероприятии, посвященном Дню физкультурника.

По словам главы региона, также запланировано строительство большого физкультурно-оздоровительного центра в пензенском микрорайоне Арбеково.

«Работа предстоит большая», - резюмировал Иван Белозерцев.

Около 45% жителей Пензенской области регулярно занимаются физкультурой. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести эту цифру до 55%.

«Будет увеличиваться число массовых спортивных мероприятий и спортивных площадок, куда можно приходить заниматься», - отметил губернатор.

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Гость|09.08.2019 16:07|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове планируют построить физкультурно-оздоровительный центр
В АрбековО планируют построить физкультурно-оздоровительный центр

Гость|09.08.2019 16:08|

penzainform.ru писал(a):

В Арбекове
"В АрбековО"

Гость|09.08.2019 16:08|

"В АрбековЕ планируют построить физкультурно-оздоровительный центр"....... Опять 25....

Гость|09.08.2019 16:12|

Загружены ли местные школьные фоки? Ходят ли туда?

Гость|09.08.2019 16:20|

Гость писал(a):

"В АрбековЕ планируют построить физкультурно-оздоровительный центр"....... Опять 25....
Эти окаянные постоянно склоняют всех к проживанию в АрбековЕ. Однако пензенцы проживают в АрбековО.

Гость|09.08.2019 16:22|

penzainform.ru писал(a):

В АрбековЕ планируют построить физкультурно-оздоровительный центр
Правильно: "В АрбековО планируют построить физкультурно-оздоровительный центр"

Гость|09.08.2019 16:30|

Солько обещаний перед выборами!

Гость|09.08.2019 16:34|

Итак, запоминаем азбучную истину № 1.

Азбучная истина № 1. Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Гость|09.08.2019 16:45|

Интересно, где это великолепие будет воздвигнуто? Под ТЮЗ уже сквер около Пензы I отдали, под этот комплекс что загонят?

Гость|09.08.2019 16:48|

Абрекове так Абрекове.

Гость|09.08.2019 16:52|

Зачем?

Там нужен храмик, а не спортивное сооружение!

Гость|09.08.2019 16:58|

Гость писал(a):

Абрекове так Абрекове.
"в АрбековО"

Гость|09.08.2019 17:09|

Хочу крытый каток в Арбеково.

Гость|09.08.2019 17:12|

аквапарк

Имя: Гость
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