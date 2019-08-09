09.08.2019 | 09:25

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сходил в гости к своему подписчику в Instagram. В четверг, 8 августа, он посетил многодетную семью Фейгиных. Они живут в трехкомнатной квартире в Пензенском районе.

«Вообще в гости я хожу редко. Даже я бы сказал, что совсем не хожу. Некогда, если быть откровенным. Но сегодня выпал мне такой случай, и я им воспользовался, потому что меня пригласил один из моих подписчиков @andreifeigin58. Написал мне в директ «приезжайте», я приехал», - написал глава региона на своей странице в соцсети.

Ивана Белозерцева позвали на праздник: в этот день супруги Фейгины отмечали 16-летие совместной жизни. Они растят четверых детей - дочь-десятиклассницу и тройняшек Настю, Артема и Даниила (им скоро исполнится по два года).

Губернатор рассказал, что в его семье было трое детей. «Конечно, не обходилось без споров, но мы всегда дружили, вместе помогали родителям», - вспомнил он.

В гости Иван Белозерцев пришел не с пустыми руками: Фейгины получили в подарок цветы, детский спортивный комплекс и игрушки для ребят.

«За чаем говорили о многом. О поддержке многодетных семей, о транспортных развязках в Терновке, о спорте (родители хотят, чтобы мальчишки профессионально занимались плаванием, и уже сейчас водят их в бассейн), о планах на будущее. Для меня было очень важно почувствовать тепло этой семьи, настрой позитивный, увидеть, какие они дружные – тут и бабушка с дедушкой рядом.

Счастья вам, радушные хозяева. Любви и радости всем моим подписчикам. Берегите своих близких: они - самое главное, что есть у нас в жизни», - отметил губернатор.