09.08.2019 | 11:02

Губернатор Иван Белозерцев встретился с почетным гражданином Вадинского района, Героем РФ Валерием Канакиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 9 августа.

Валерий Канакин занимал пост начальника управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с марта 2014 года. В конце июля он вышел в отставку в чине генерала-майора и задумался о возвращении на малую родину.

«Иван Белозерцев поддержал эту идею, отметив, что региону нужны грамотные, активные и предприимчивые люди», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Валерий Канакин является членом Вадинского землячества и не раз приезжал в село, чтобы встретиться со школьниками и молодежью. 30 марта 2019 года он стал президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».