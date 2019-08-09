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Общество | Генерал-майор ФСБ в отставке задумался о возвращении в Пензенскую область

09.08.2019|11:02
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Губернатор Иван Белозерцев встретился с почетным гражданином Вадинского района, Героем РФ Валерием Канакиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 9 августа.

Валерий Канакин занимал пост начальника управления «А» Центра специального назначения ФСБ России с марта 2014 года. В конце июля он вышел в отставку в чине генерала-майора и задумался о возвращении на малую родину.

«Иван Белозерцев поддержал эту идею, отметив, что региону нужны грамотные, активные и предприимчивые люди», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Валерий Канакин является членом Вадинского землячества и не раз приезжал в село, чтобы встретиться со школьниками и молодежью. 30 марта 2019 года он стал президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Источник — фото пенза.рф
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Гость|09.08.2019 11:16|

Решил стать депутатом Государственной Думы от области?

Гость|09.08.2019 11:21|

Очередной пенс на ответственной должности?

Гость|09.08.2019 11:22|

Коллега президента, мастер по борьбе... Будущий пензенский губернатор.

Гость|09.08.2019 11:23|

От Единой?

Гость|09.08.2019 11:28|

Новый губернатор.

Гость|09.08.2019 11:33|

11.21.

Точно!

С большим уважением к его заслугам,ну а где "Лидеры России"?

Кто будет заниматься развитием?

Хватит нам Рузляевых,Гуляковых,Плющей,других товарищей!

Каменный век давно закончился и

не от того,что не стало каменного угля!

Ну сделайте вы кооператив "Озеро",соберите там всех и выращивайте крыжовник,кто больше и вкуснее.

Гость|09.08.2019 11:35|

куда нам без армии? Нам без армии никуда! Иначе чемодановку американцы захватят!

Имя: Гость
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