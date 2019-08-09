09.08.2019 | 16:56

«Нужен, давно надо было строить», - отметил Кязым Курмаев.

Мужчина озвучил мнение, пожалуй, большинства жителей Верхней Елюзани. В селе, в котором в настоящий момент проживает более 3,5 тысячи человек, современная амбулатория необходима как воздух.

«Было принято решение о постройке этого лечебного учреждения общей стоимостью более 10 миллионов рублей, которое на новый уровень вынесет оказание качественной медицинской помощи», - отметил главный врач Городищенской больницы Алексей Каргин.

К строительству новой амбулатории приступили в июне 2019 года. Планируется, что уже в конце октября - начале ноября это учреждение примет первых больных. Общая площадь, на которой разместится медперсонал, составит 280 квадратных метров - будет где развернуться.

«После сдачи данного объекта у жителей села Верхняя Елюзань отпадет необходимость ездить из района в центр за оказанием медицинских услуг. И мы сможем привлекать специалистов из Пензы для оказания услуг узкого профиля», - рассказал глава администрации с. Верхняя Елюзань Рушан Сенжапов.

Сохранились фотографии старого фельдшерско-акушерского пункта, демонтаж которого и ведется. На них видно, что ветхое помещение было совершенно непригодно для приема больных.