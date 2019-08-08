08.08.2019 | 16:47

В Пензенской области за минувшую неделю клещи атаковали 142 человека, из них 32 – это дети до 14 лет.

Всего с начала сезона активности опасных кровососов с их укусами к специалистам обратились 2 078 жителей области, в их числе 576 детей.

«В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю в лаборатории на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 115 клещей, в 17 случаях (16,7%) пробы были положительными.

Принести клещей на исследование можно по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни.