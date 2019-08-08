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Общество | В Пензе помогли 19-летней девушке, оказавшейся на улице с грудничком

08.08.2019|10:15
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История о 19-летней пензячке, оказавшейся на улице с новорожденным ребенком, получила продолжение.

Девушка, с детства зарегистрированная в одном из районов Пензенской области, временно жила в квартире отчима в Чебоксарах. Она приехала в Чувашию в 13-летнем возрасте вместе с матерью. Там родились ее младшие брат и сестра.

Через некоторое время мать бросила семью, младшие дети попали в приют, а старшая в июне, будучи не замужем, родила мальчика. После этого отчим выгнал ее из дома.

Вскоре девушка с младенцем оказались в городской детской клинической больнице Чебоксар, откуда поступил сигнал пензенскому омбудсмену. Доктора попросили Елену Столярову оказать содействие в определении условий для содержания ребенка.

«Елена Столярова организовала с помощью минздрава Пензенской области переезд мамы и ребенка в Пензу, нашли близких родственников, которые согласились взять ее к себе. Благотворительный фонд «Святое дело» подарил детскую кроватку, одежду для ребенка и для мамы. Социальные службы Пензы подарили детскую коляску.

Специалисты социальных служб Городищенского и Камешкирского районов помогли доставить все эти вещи и саму маму с ребенком к месту проживания у родственников. Пожелаем им здоровья, счастья и благополучия», - сообщается на сайте уполномоченного.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|08.08.2019 10:31|

Так и нужно сказать родственникам спасибо.

Гость|08.08.2019 10:44|

Гость писал(a):

Так и нужно сказать родственникам спасибо.
Сгинь! Здесь не родственников чествуют, а Столярову.

Гость|08.08.2019 10:48|

Как умилительно! Я в восторге, что есть такие редкой души человеки, как Столярова Елена! Надо бы её поощрить!

Гость|08.08.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

будучи не замужем, родила мальчика. После этого отчим выгнал ее из дома.
и вот это поощряет госпожа Столярова?!

не по христиански это! Богохульно я бы сказал!

Гость|08.08.2019 10:51|

За кого она голосовать будет, после помощи?

Имя: Гость
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