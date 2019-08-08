08.08.2019 | 10:15

История о 19-летней пензячке, оказавшейся на улице с новорожденным ребенком, получила продолжение.

Девушка, с детства зарегистрированная в одном из районов Пензенской области, временно жила в квартире отчима в Чебоксарах. Она приехала в Чувашию в 13-летнем возрасте вместе с матерью. Там родились ее младшие брат и сестра.

Через некоторое время мать бросила семью, младшие дети попали в приют, а старшая в июне, будучи не замужем, родила мальчика. После этого отчим выгнал ее из дома.

Вскоре девушка с младенцем оказались в городской детской клинической больнице Чебоксар, откуда поступил сигнал пензенскому омбудсмену. Доктора попросили Елену Столярову оказать содействие в определении условий для содержания ребенка.

«Елена Столярова организовала с помощью минздрава Пензенской области переезд мамы и ребенка в Пензу, нашли близких родственников, которые согласились взять ее к себе. Благотворительный фонд «Святое дело» подарил детскую кроватку, одежду для ребенка и для мамы. Социальные службы Пензы подарили детскую коляску.

Специалисты социальных служб Городищенского и Камешкирского районов помогли доставить все эти вещи и саму маму с ребенком к месту проживания у родственников. Пожелаем им здоровья, счастья и благополучия», - сообщается на сайте уполномоченного.