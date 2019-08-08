В Пензе школам № 12 и 67 придется обеспечить безопасные условия обучения, несмотря на отсутствие денег.
С исками в суд обратились прокуроры Октябрьского и Ленинского районов. Они попросили, чтобы учебные заведения обязали нанять охранников и установить систему оповещения и управления эвакуацией.
Суд иски удовлетворил - таковы требования антитеррористического законодательства.
«Доводы ответчиков о незаконности предъявленных требований ввиду отсутствия средств на указанные цели признаны судом несостоятельными, поскольку отсутствие финансирования не освобождает от обязанности исполнять установленные законом обязанности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.
А почему это требуют со школ а не с министерства образования? Школа это не коммерческая структура, откуда ей брать деньги кроме как с родителей трясти?