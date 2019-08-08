Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|8 авг 2019|17:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.22  |  $  65.41

Общество | В Пензе две школы обязали нанять охрану, несмотря на отсутствие денег

08.08.2019|16:41
Печать

В Пензе школам № 12 и 67 придется обеспечить безопасные условия обучения, несмотря на отсутствие денег.

С исками в суд обратились прокуроры Октябрьского и Ленинского районов. Они попросили, чтобы учебные заведения обязали нанять охранников и установить систему оповещения и управления эвакуацией.

Суд иски удовлетворил - таковы требования антитеррористического законодательства.

«Доводы ответчиков о незаконности предъявленных требований ввиду отсутствия средств на указанные цели признаны судом несостоятельными, поскольку отсутствие финансирования не освобождает от обязанности исполнять установленные законом обязанности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

0
0
0
0
 
Гость|08.08.2019 16:47|

А почему это требуют со школ а не с министерства образования? Школа это не коммерческая структура, откуда ей брать деньги кроме как с родителей трясти?

Гость|08.08.2019 16:53|

Значит школы работать не будут! И куда люди на выборы пойдут 8сентября, прокуратура подумала?

Гость|08.08.2019 16:56|

Готовьте родители денежки. и ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ГУБЕРНАТОРУ, КОТОРЫЙ ДЕНЬГИ НЕ ВЕЛЕЛ С РОДИТЕЛЕЙ БРАТЬ, А САМ НЕ ВЫДЕЛЯЕТ.

Гость|08.08.2019 17:03|

Эт как без денег нанять?

Гость|08.08.2019 17:08|

Гость писал(a):

Гость|08.08.2019 17:03|

Эт как без денег нанять?

силами родителей, как ещё??

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!