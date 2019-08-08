08.08.2019 | 16:41

В Пензе школам № 12 и 67 придется обеспечить безопасные условия обучения, несмотря на отсутствие денег.

С исками в суд обратились прокуроры Октябрьского и Ленинского районов. Они попросили, чтобы учебные заведения обязали нанять охранников и установить систему оповещения и управления эвакуацией.

Суд иски удовлетворил - таковы требования антитеррористического законодательства.

«Доводы ответчиков о незаконности предъявленных требований ввиду отсутствия средств на указанные цели признаны судом несостоятельными, поскольку отсутствие финансирования не освобождает от обязанности исполнять установленные законом обязанности», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.