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Общество | В Кузнецке школы и детские сады готовят к новому учебному году

08.08.2019|13:09
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В Кузнецке к новому учебному году в четырех школах отремонтируют крышу, санузлы и кабинеты. Работы проводятся за счет средств городского и регионального бюджетов.

В лицее № 21 обновление кровли и фасада находится на этапе завершения. За оставшееся время строителям предстоит сделать санузлы и потолок на втором этаже здания. Всего на ремонт было направлено более 4 миллионов рублей, большая часть которых – из регионального бюджета.

«Проведены внутренние работы косметического характера. Недавний дождь показал, что новая кровля надежная», - добавила директор лицея Ирина Рузанова.

Работы ведутся и в школе № 10. Также специалисты отремонтируют там спортивный зал.

Для этого будут выделены деньги из областного бюджета. Техническое задание и конкурсная документация уже готовы, следующий шаг – выход на торги.

«Кроме того, на средства городского бюджета отремонтированы крыши в двух школах и двух детских садах. Также летом в учреждениях образования Кузнецка были опрессованы инженерные коммуникации и проведена ревизия электротехнического оборудования», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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