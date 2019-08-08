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Общество | Пензячка через суд взыскала компенсацию за неиспользованный отпуск

08.08.2019|14:01
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Жительница Пензы через суд добилась выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Женщина работала бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью с 2011 по 2019 год. За все это время из-за загруженности она взяла для отдыха только половину положенных дней (112 из 228).

При увольнении пензячке должны были выдать компенсацию за оставшиеся 116 дней, однако деньги она получила только за 49 - 81 370 рублей. Таким образом, женщину лишили 112 357 рублей, которые полагались ей еще за 67 суток.

Она объяснила это работодателю, но получила отказ и обратилась в суд.

Представитель ответчика заявила, что экс-бухгалтер слишком поздно опомнилась, срок исковой давности прошел и ей ничего не положено.

Тем не менее суд встал на сторону заявительницы и полностью удовлетворил ее требования. С ответчика также взыскали госпошлину в размере 3 447 рублей, сообщили в Октябрьском районном суде.

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Гость|08.08.2019 15:13|

Всё правильно! Молодцы и суд и бухгалтер!!!!

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