08.08.2019 | 14:01

Жительница Пензы через суд добилась выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

Женщина работала бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью с 2011 по 2019 год. За все это время из-за загруженности она взяла для отдыха только половину положенных дней (112 из 228).

При увольнении пензячке должны были выдать компенсацию за оставшиеся 116 дней, однако деньги она получила только за 49 - 81 370 рублей. Таким образом, женщину лишили 112 357 рублей, которые полагались ей еще за 67 суток.

Она объяснила это работодателю, но получила отказ и обратилась в суд.

Представитель ответчика заявила, что экс-бухгалтер слишком поздно опомнилась, срок исковой давности прошел и ей ничего не положено.

Тем не менее суд встал на сторону заявительницы и полностью удовлетворил ее требования. С ответчика также взыскали госпошлину в размере 3 447 рублей, сообщили в Октябрьском районном суде.