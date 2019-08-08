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Общество | Пензецев приглашают на прогулку с доктором в Арбекове

08.08.2019|16:23
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Пензенцев приглашают на очередную «Прогулку с врачом». Акция пройдет в пятницу, 9 августа, в Детском парке в Арбекове.

Специалисты по медицинской профилактике, с которыми горожане отправятся гулять, расскажут о правилах оздоровления и важности активного образа жизни.

Также в парке откроются различные тематические площадки, где можно будет оценить факторы риска для своего здоровья, проверить у дерматолога родинки и побеседовать с медицинским психологом.

Мероприятие охватит и юных горожан, для которых организуют викторину «ЗОЖик». Стоматолог научит малышей правильно чистить зубы, а педиатр разъяснит родителям вопросы сохранения детского здоровья.

К участию в акции приглашаются все желающие. Если позволят погодные условия, она начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|08.08.2019 16:47|

почему в АрбековЕ? почему не в МонакЕ? а в МонакО?

Гость|08.08.2019 16:56|

почему в АрбековЕ? почему не в МонакЕ? а в МонакО?

Я доктор Лан, приглашаю Вас на прогулку!!!

Гость|08.08.2019 17:04|

В арбекове это в залупове?

Имя: Гость
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