08.08.2019 | 16:23

Пензенцев приглашают на очередную «Прогулку с врачом». Акция пройдет в пятницу, 9 августа, в Детском парке в Арбекове.

Специалисты по медицинской профилактике, с которыми горожане отправятся гулять, расскажут о правилах оздоровления и важности активного образа жизни.

Также в парке откроются различные тематические площадки, где можно будет оценить факторы риска для своего здоровья, проверить у дерматолога родинки и побеседовать с медицинским психологом.

Мероприятие охватит и юных горожан, для которых организуют викторину «ЗОЖик». Стоматолог научит малышей правильно чистить зубы, а педиатр разъяснит родителям вопросы сохранения детского здоровья.

К участию в акции приглашаются все желающие. Если позволят погодные условия, она начнется в 11:00, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.