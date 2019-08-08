08.08.2019 | 15:29

В четверг, 8 августа, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями частного сектора Октябрьского района.

«В этом году здесь будет осуществляться ремонт дорог в рамках нацпроекта «БКАД» на улицах Серпуховской, Овощной, Урожайной», - написал мэр на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что люди попросили привести в порядок и 2-ю Серпуховскую улицу. Возможно, в следующем году ее включат в программу.

«В этом году районная администрация поможет обеспечить проезжее состояние самых проблемных участков с помощью асфальтовой крошки», - пояснил Виктор Кувайцев.