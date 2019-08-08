Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|8 авг 2019|15:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
  73.26  |  $  65.55

Общество | Пензенцы попросили отремонтировать дороги в частном секторе

08.08.2019|15:29
Печать

В четверг, 8 августа, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями частного сектора Октябрьского района.

«В этом году здесь будет осуществляться ремонт дорог в рамках нацпроекта «БКАД» на улицах Серпуховской, Овощной, Урожайной», - написал мэр на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что люди попросили привести в порядок и 2-ю Серпуховскую улицу. Возможно, в следующем году ее включат в программу.

«В этом году районная администрация поможет обеспечить проезжее состояние самых проблемных участков с помощью асфальтовой крошки», - пояснил Виктор Кувайцев.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
0
0
0
0
 
Гость|08.08.2019 15:48|

На так любимую чиновниками Зарю тяжелая техника разбила всю дорогу,сплошные ямы и колея.Проезд Аустрина где переезд и дальше не ремонтировали лет 40 .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!