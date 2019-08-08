Эти люди помогают взглянуть на мир в буквальном смысле другими глазами. Офтальмологи - специалисты, которые возвращают слепому зрение и возможность жить полноценно, наслаждаясь всеми цветами радуги.
8 августа окулисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Правда, вместо концертного зала - рабочий кабинет.
«Самая важная благодарность - это вылечить пациента», - отметила врач-офтальмолог Ольга Алдакишкина.
В Пензенском регионе работают 98 врачей-окулистов. В областной офтальмологической больнице проводятся уникальные микрохирургические операции. Только за прошлый год их было сделано около 750. Особое внимание уделяется глазам детей, ведь, согласно статистике, в России каждый третий ученик заканчивает школу в очках.
«Зрение у молодых людей, особенно у молодежи, падает. Это связано с мобильными, компьютерами, играми, они увлекаются и себя не контролируют, а зрение падает: спазм мышц глазных - и в итоге развивается близорукость», - рассказала врач-офтальмолог Людмила Отраднова.
Однако избежать слишком тесного общения с окулистами можно. Достаточно ограничить время пребывания у телевизора или планшета, почаще бывать на свежем воздухе и делать специальную гимнастику. Для начала можно пострелять глазами в разные стороны.
«Переводим плавно взгляд влево, вправо, вверх, вниз, вбок вверх и вниз вбок, потом восьмерочку представили и плавно двигаем глазками. Можно делать массирующие движения в области века», - пояснила Ольга Алдакишкина.
Два подхода в день по пять минут снимут усталость и улучшат концентрацию.
А что, можно "отмечать" на работе?