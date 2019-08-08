08.08.2019 | 18:28

Эти люди помогают взглянуть на мир в буквальном смысле другими глазами. Офтальмологи - специалисты, которые возвращают слепому зрение и возможность жить полноценно, наслаждаясь всеми цветами радуги.

8 августа окулисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Правда, вместо концертного зала - рабочий кабинет.

«Самая важная благодарность - это вылечить пациента», - отметила врач-офтальмолог Ольга Алдакишкина.

В Пензенском регионе работают 98 врачей-окулистов. В областной офтальмологической больнице проводятся уникальные микрохирургические операции. Только за прошлый год их было сделано около 750. Особое внимание уделяется глазам детей, ведь, согласно статистике, в России каждый третий ученик заканчивает школу в очках.

«Зрение у молодых людей, особенно у молодежи, падает. Это связано с мобильными, компьютерами, играми, они увлекаются и себя не контролируют, а зрение падает: спазм мышц глазных - и в итоге развивается близорукость», - рассказала врач-офтальмолог Людмила Отраднова.

Однако избежать слишком тесного общения с окулистами можно. Достаточно ограничить время пребывания у телевизора или планшета, почаще бывать на свежем воздухе и делать специальную гимнастику. Для начала можно пострелять глазами в разные стороны.

«Переводим плавно взгляд влево, вправо, вверх, вниз, вбок вверх и вниз вбок, потом восьмерочку представили и плавно двигаем глазками. Можно делать массирующие движения в области века», - пояснила Ольга Алдакишкина.

Два подхода в день по пять минут снимут усталость и улучшат концентрацию.