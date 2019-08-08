08.08.2019 | 16:58

Не дети по пути к знаниям до дыр вытоптали дорогу ведущую к школе. В учебном заведении № 12 в произошедшем винят жителей дома № 33 на улице Карпинского. Люди благоустраивали территорию и с помощью трактора разравнивали землю. Естественно, бетонные плиты провалились под весом тяжелой техники.

Однако местная активистка Зоя Назарова говорит, что после того случая ямы заделали. Новые выбоины появились совсем недавно.

«Была опиловка деревьев дней 10 назад, причем это не инициатива нашего дома - наш дом никаких деревьев не спиливал и никого не просил. Они не мешают нам. Пилили в школьном дворе, видно пеньки эти. Через два дня приехал КамАЗ убирать спиленные ветки и продолбил эти ямы», - рассказала жительница дома № 33 на ул. Карпинского Зоя Назарова.

Кто виноват, в итоге не ясно, а вот что делать, люди вроде бы знают. Они уже обратились в администрацию Ленинского района с просьбой привести в порядок эту дорогу, чтобы 1 Сентября дети несли цветы своим учителям без риска сломать ногу.

«Я часто падал, бывало, если невнимательно шел. Не знаю, как тут люди ходят, честно говоря», - отметил мальчик.

«Хожу, а в темное время стараюсь не ходить - страшно», - сообщила женщина.

Одиноко стоящего фонаря недостаточно, чтобы полностью осветить людям путь. Многие не рискуют идти по пробитым плитам и днем, выбирая альтернативный маршрут. Правда, та тропинка в дождливую погоду тоже не вариант.

Маневрировать и даже на руках переносить коляски с детьми приходится и молодым родителям. А отважные юные велосипедисты, не боясь угодить в яму, мчатся на школьный двор, чтобы покататься по ровным дорогам.