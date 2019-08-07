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Общество | Жители Зари о проблемном доме: «Его нужно сносить!»

07.08.2019|15:55
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«Они даже вид не хотят создать, чтобы люди не так расстраивались», - отметила жительница дома № 110 на ул. Новоселов Лариса Никишина.

В большей степени негодуют жильцы дома № 110 на улице Новоселов. Стены злополучной пятиэтажки как были в трещинах, так и остаются. Расходятся и строительные маячки, установленные на фасаде и внутри помещений.

«Сидишь в тишине, зимой особенно, - и трещит. У нас треснуло в одной комнате», - пожаловалась Полина Мартынова.

Дом № 110 на улице Новоселов - пожалуй, самый проблемный в Заре. В других людям также приходится жить с неприятностями: где-то вентиляция не работает, а где-то окна «плачут». Тем временем на сайте областного правительства разместили следующую информацию.

«Эксперты вынесли свой вердикт: нарушения есть, но они устранимы. Исправлять дефекты будет застройщик этих домов, поскольку МКД находятся на гарантии», - сообщили там.

В феврале 2019 года устраняли недостатки в домах на улице Сузюмова.

«Работы по демонтажу откосов, утеплению оконных конструкций и восстановлению откосов - проектное положение. По вентиляции на Сузюмова, 5, переложили вентканал. Сейчас будем наблюдать за работой вентиляции», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Но эти проблемы меркнут по сравнению со сквозными трещинами в стенах, полагают люди из дома № 110, считая свою пятиэтажку аварийной и непригодной для проживания. Ничем не лучше, а может, даже и хуже тех домов, из которых их переселили в Зарю.

«Экспертизы ходят очень часто, но никто никаких мер не принимает, а экспертиза была даже из других городов, и все равно безрезультатно», - рассказала горожанка.

«По-хорошему, его нужно сносить, потому что ремонту он не подлежит совершенно. Все так говорят», - отметила женщина.

Пока конкретных решений по поводу этого строения нет. Его судьба, так же как и десятков проживающих там семей, покрыта паутиной трещин.

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Гость|07.08.2019 18:40|

А мэр на свободе.

Гость|07.08.2019 18:42|

Гость писал(a):

А мэр на свободе.
А губернатор?

Гость|07.08.2019 18:45|

Руководитель ГЖИ на свободе,мэр на свободе,как так то ?

Гость|07.08.2019 18:59|

Храмик уже поставили и на развалинах дома споют В е ч н а я п а м я т ь

Гость|07.08.2019 19:16|

Виноваты сами. Кто вас просил записываться в очередь на снос аварийного жилья? Сами записывались и сами рвались в Зарю. А мы так решили поживём пока в центре историческом, наш дом тоже хотели снести, но мы отстояли его. Теперь ждём застройщика достойного, переселимся в том же районе в нормальный дом с приличными интилигентными соседями.

Гость|07.08.2019 19:31|

Гость писал(a):

переселимся в том же районе в нормальный дом с приличными интилигентными соседями.
Умрёшь с надеждой,а "приличные" с нищебродами не живут.

Гость|07.08.2019 19:37|

Гость писал(a):

Умрёшь с надеждой,а "приличные" с нищебро
Как бы там ни было, но сейчас живём в самом центре , всё рядом больницы, магазины Храм главный скоро построят, рядом новостройки , соседи все богатые на иномарках, отношения с ними у нас хорошие. Идут переговоры с застройщиком, мы отдаём свой участок , а нам квартиры в соседней элитной новостройке уже обещают.

Гость|07.08.2019 19:41|

А по городу их протреты на ртекламных щетах весят наверное хотят чтобы за них голосовали хороший шанс зарботать себе голоса но врят ли

Гость|07.08.2019 19:43|

Езжу в гости в зарю а какие именно дома проблемные я гуляла не обнаружила

Гость|07.08.2019 19:54|

Придурки только Путин вам поможет пишите ему на сайт

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