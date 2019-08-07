07.08.2019 | 15:55

«Они даже вид не хотят создать, чтобы люди не так расстраивались», - отметила жительница дома № 110 на ул. Новоселов Лариса Никишина.

В большей степени негодуют жильцы дома № 110 на улице Новоселов. Стены злополучной пятиэтажки как были в трещинах, так и остаются. Расходятся и строительные маячки, установленные на фасаде и внутри помещений.

«Сидишь в тишине, зимой особенно, - и трещит. У нас треснуло в одной комнате», - пожаловалась Полина Мартынова.

Дом № 110 на улице Новоселов - пожалуй, самый проблемный в Заре. В других людям также приходится жить с неприятностями: где-то вентиляция не работает, а где-то окна «плачут». Тем временем на сайте областного правительства разместили следующую информацию.

«Эксперты вынесли свой вердикт: нарушения есть, но они устранимы. Исправлять дефекты будет застройщик этих домов, поскольку МКД находятся на гарантии», - сообщили там.

В феврале 2019 года устраняли недостатки в домах на улице Сузюмова.

«Работы по демонтажу откосов, утеплению оконных конструкций и восстановлению откосов - проектное положение. По вентиляции на Сузюмова, 5, переложили вентканал. Сейчас будем наблюдать за работой вентиляции», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Но эти проблемы меркнут по сравнению со сквозными трещинами в стенах, полагают люди из дома № 110, считая свою пятиэтажку аварийной и непригодной для проживания. Ничем не лучше, а может, даже и хуже тех домов, из которых их переселили в Зарю.

«Экспертизы ходят очень часто, но никто никаких мер не принимает, а экспертиза была даже из других городов, и все равно безрезультатно», - рассказала горожанка.

«По-хорошему, его нужно сносить, потому что ремонту он не подлежит совершенно. Все так говорят», - отметила женщина.

Пока конкретных решений по поводу этого строения нет. Его судьба, так же как и десятков проживающих там семей, покрыта паутиной трещин.