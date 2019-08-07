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Общество | В Пензе на 10 дней перекроют движение по улице Кольцова

07.08.2019|12:56
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В Пензе временно - на 10 дней - закрывается движение по улице Кольцова. Ограничение начнет действовать с 8:00 пятницы, 9 августа, а перестанет - 19-го.

Причиной тому станет проведение ремонтных работ.

«В качестве объездных путей Департамент ЖКХ города Пензы предлагает использовать улицы Карпинского, 8 Марта, путепровод в створе улицы 8 Марта, проспект Строителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

27 июля заместитель главы администрации города Юрий Ильин констатировал, что пензенские дороги ремонтируются с отставанием от графика.

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», - предупредил он.

Источник — фото penza-gorod.ru
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