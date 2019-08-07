Только благодаря Плюше Виктория Вишнева обходит ямы на своем пути. Верная собака-поводырь водит хозяйку по разбитому тротуару. Участок пешеходной дорожки длиной чуть больше километра на одной из центральных улиц Каменки давно нуждается в ремонте.
«Обещали, что сделают весь тротуар, а когда начали делать, сделали только от 58-го магазина до мясокомбината», - пожаловалась Виктория Вишнева.
«Мне уже 80 лет, я не помню, когда его делали. Я живу здесь 50 лет, может быть, 40 лет ему, точно не буду вспоминать, сколько ему лет. Ходить невозможно - арматура. Я уже около школы два раза падала», - рассказала Раиса Архипова.
Однако другого варианта у жителей нет, вот и идут они, спотыкаясь об остатки бетонных плит. Еще в прошлом веке там делали основательный тротуар. Теперь от него остались пыль да металлические пруты.
«У него состояние такое, как после бомбежки получасовой. Этому тротуару лет 40 уже», - отметил Сергей Кузнецов.
Одна из центральных и самых протяженных улиц Каменки проходит через площадь у вокзалов. В программу по благоустройству никак не попадет.
«Выбирали, какие улицы ремонтировать, и в том году они голосовали. Я ходила, но большинство голосов выбрали центральную улицу, там живет одна молодежь, а здесь у нас - старики», - сообщила Валентина Ланцова.
Вот и приходится людям преклонного возраста по остаткам былой роскоши добираться до магазинов, больницы, провожать внуков в школу.
И как Вам доступная и комфортная среда???