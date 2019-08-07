Пензенское информационное агентство|18+|Среда|7 авг 2019|15:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  73.20  |  $  65.38

Общество | После жалобы пензенцев из квартиры на ул. Ленина вывезли 20 животных

07.08.2019|14:51
Печать

В Пензе горожан защитили от большого количества животных, содержавшихся в одной квартире. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в области Елены Роговой в среду, 7 августа.

Горожане из дома на улице Ленина обратились к омбудсмену с просьбой защитить их право на благоприятное и безопасное проживание.

Они рассказали, что у их соседа слишком много четвероногих. Из-за неправильного их содержания в местах общего пользования стоял неприятный запах, постоянно слышался лай собак. Кроме того, хозяин не делал животным прививки и не обрабатывал от паразитов, что могло привести к распространению инфекции.

Елена Рогова направила письмо в Управление ветеринарии Пензенской области, чтобы специалисты проверили квартиру.

«В результате принятых мер с владельцем животных достигнута договоренность о их переводе в специальный приют при МУП по очистке города. Всего перевезено 17 собак и 3 кошки», - уточняется на сайте.

0
0
0
0
 
Гость|07.08.2019 15:16|

Жесть. Вонь будет очень долго.

Гость|07.08.2019 15:26|

Приюта МУП по очистке города нет, их просто усыпили

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!