07.08.2019 | 14:51

В Пензе горожан защитили от большого количества животных, содержавшихся в одной квартире. Информация об этом появилась на сайте уполномоченного по правам человека в области Елены Роговой в среду, 7 августа.

Горожане из дома на улице Ленина обратились к омбудсмену с просьбой защитить их право на благоприятное и безопасное проживание.

Они рассказали, что у их соседа слишком много четвероногих. Из-за неправильного их содержания в местах общего пользования стоял неприятный запах, постоянно слышался лай собак. Кроме того, хозяин не делал животным прививки и не обрабатывал от паразитов, что могло привести к распространению инфекции.

Елена Рогова направила письмо в Управление ветеринарии Пензенской области, чтобы специалисты проверили квартиру.

«В результате принятых мер с владельцем животных достигнута договоренность о их переводе в специальный приют при МУП по очистке города. Всего перевезено 17 собак и 3 кошки», - уточняется на сайте.