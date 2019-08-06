06.08.2019 | 10:36

В Заречном ремонт школ планируют завершить к 25 августа. В детских садах он продлится до конца октября.

В школе № 220 специалисты заканчивают ремонт бассейна, которым занимались на протяжении всех летних каникул. В образовательных учреждениях № 221, 225 и 230 потребовалось сделать кровлю.

«Общая сумма муниципальных контрактов на обновление школьных крыш – 5 миллионов рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе администрации закрытого города.

В спортзале начальной школы № 222, разместившейся в бывшем здании школы № 224, меняют все: от электрики до окон и дверей. Стоимость работ, которые должны завершить в начале сентября, составила 1 миллион 800 тысяч рублей.

«Продолжается капитальный ремонт школы № 218. В этом году здесь будут выполнены работы на сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

В Пензенской области в 2019 году на капитальный ремонт зданий 36 школ в 29 муниципальных образованиях было выделено 141 млн рублей. Закончены работы только в 5 районах, в 13 они идут по графику, в 11 образованиях, в том числе в Пензе, отстают. На ремонт дошкольных учреждений в 17 районах из областного бюджета было направлено 78 млн рублей. Все работы будут завершены к 1 сентября.