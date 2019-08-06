06.08.2019 | 15:06

В Никольске на скамье подсудимых оказался местный житель, позарившийся на кухонную утварь соседа.

28 июня мужчина заглянул к нему в гости и, прельстившись алюминиевой кастрюлей, незаметно прихватил ее собой. Сумма причиненного ущерба составила 320 рублей.

Долго радоваться возможности варить кашу в украденной посуде никольчанину не пришлось – 31 июля он предстал перед судом за совершенное преступление.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда, свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся.

Служители Фемиды приняли во внимание, что на иждивении горожанина находятся дети 6 и 10 лет, а отягчающие ответственность обстоятельства отсутствуют, и назначили ему наказание в виде 50 часов обязательных работ.