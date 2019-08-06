06.08.2019 | 15:43

Квартиры с пятого по первый этаж затопило. Из-за короткого замыкания исчез свет, и когда его дадут - неясно. Требуется, чтобы здание просохло, а с переменчивой погодой это может занять много дней, уверены жители дома № 24 на улице Карпинского.

«В час ночи потекла вода с крыши по ливневке, которая переполнилась. Я проснулась от того, что был какой-то хлопок. Выскочила сюда, света уже не было, все капало с потолка, все текло - я с зонтиком ходила по подъезду», - рассказала Алевтина Сафонова.

«Свет взорвался, рвануло так, что женщина закричала. Только в одной квартире не знаю почему городской работал, мы от нее звонили, а так все телефоны были отключены», - отметила Антонина Карацио.

«Заявку приняли, сидите, ждите до утра, мы сегодня не приедем». Мы стали звонить дальше старшей по дому, она позвала подрядчиков, которые делали нам крышу. Те прочистили ливневку, вода потекла по ливневке, но начался потоп в час ночи, а закончился в четыре часа», - пояснила Алевтина Сафонова.

Что стало причиной аварийной ситуации, жители в точности не знают. Но у людей с верхнего этажа появилась версия: из-за засора ливневки слегка подтапливало подъезд почти ежегодно. А подрядчик, который проводит капремонт кровли, решил исправить недостаток.

«Заменили эту часть, переварили, но, видимо, выдрали старую, а новую поставили и ничего не сделали. В итоге, как начался сезон дождей, так у нас потоп в этом году. Если раньше просто по стене шло и доходило до четвертого этажа, то в этом году у нас дошло до первого», - пожаловался Павел Яковлев.

Директор управляющей компании по телефону сообщил, что в причинах ЧП нужно разбираться, а свет дать в квартиры постараются как можно раньше. Но для этого нужно быть уверенным в том, что электрооборудование просохло, чтобы избежать повторного короткого замыкания.