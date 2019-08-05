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Общество | В Пензе поисковый отряд «Лиза Алерт» организовал учебный сбор

05.08.2019|18:43
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Этих людей не пугает лесная чаща, они сознательно идут туда, где можно заблудиться среди елей и берез. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» организовали учебный сбор. Тренировка проходила на окраине Пензы и состояла из теоретической и практической частей.

«У нас было несколько обучающих этапов. Мы учили наших добровольцев-новичков пользоваться компасом, навигатором, общению в радиоэфире, рассказывали про техники работы в лесу и о том, как старший групп должен будет инструктировать новичков», - сообщила координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Среди добровольцев - Мария Кудашева. Она преподаватель одного из вузов, в отряд пришла по велению души. Жительница Пензы хочет приносить пользу обществу.

«Когда я вижу информацию о том, что необходима помощь, та или иная, и имею на это временные возможности, то я сразу откликаюсь. Это не факт, что я, например, поеду в лес. Я могу вести информационную поддержку из города, могу обзванивать родственников, могу расклеивать объявления, ориентировки на потерявшегося человека, я могу связываться с полицией, на карте что-то искать», - отметила Мария Кудашева.

Региональное отделение «Лизы Алерт» насчитывает около 60 постоянных членов. Но этого мало, говорят специалисты, потому как в последнее время работы прибавилось. В месяц к ним за помощью обращаются десятки раз.

«Основные методики работы в лесу - это работа на отклик и работа на прочес. А человек еще может потеряться в поле запросто, он может пойти, потеряться, травмироваться в поле, в овраге. В городе, к сожалению, люди тоже теряются периодически», - рассказал координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Илья Самсонов.

Пополнить ряды поискового отряда может только совершеннолетний гражданин. А те мальчишки, которые присутствовали на лесной тренировке, пришли исключительно на учебный сбор - вместе с родителями.

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Гость|05.08.2019 19:59|

*комментарий про детишек которые пиарятся*

Гость|05.08.2019 20:14|

Детишки учили других детишек, как не потеряться самим в лесу?

Как там Тоха поживает, не наигрался еще ?

Гость|05.08.2019 20:25|

penzainform.ru писал(a):

Региональное отделение «Лизы Алерт» насчитывает около 60 постоянных членов. Но этого мало, говорят специалисты
это какие "специалисты" это говорят? Уже есть специалисты, которые анализируют детские игры и делают какие-то выводы? Психиатры чтоли?

Имя: Гость
Комментарий:

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