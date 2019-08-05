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Общество | В «Марафоне здоровья» приняли участие более 5 000 пензенцев и жителей области

05.08.2019|14:59
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В июле в «Марафоне здоровья» приняли участие 5 583 жителя Пензы и региона. На «площадках здоровья» специалисты провели 119 мероприятий, посвященных приобщению к правильному питанию, ежедневным физическим нагрузкам, а также отказу от вредных привычек и умению настраиваться на позитив.

1 151 местного жителя охватили акции, прошедшие в Никольском районе. Их организовали на предприятиях, в торговых центрах, клубах, библиотеках, детских садах. В Бессоновском районе в «Марафоне здоровья» участвовало 725 человек, в Кузнецком – 450, Городищенском – 414, Спасском – 383, Тамалинском – 246, в Шемышейском – 145.

Наибольшей популярностью пользовались спортивные мероприятия, такие как «Прогулки с врачом» в парковых зонах, скандинавская ходьба и спартакиады для молодежи и пожилых людей.

11 акций посвятили теме правильного питания. Они прошли в Пензе, а также в Кузнецком, Мокшанском, Никольском, Нижнеломовском, Малосердобинском, Вадинском, Неверкинском и Шемышейском районах.

По измерению артериального давление в области было организовано шесть постов: в Бессоновском, Земетчинском, Вадинском, Неверкинском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«В Кузнецком районе для лиц, желающих отказаться от курения и продлить свою жизнь, организованы акции по определению угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора смокелайзера с последующей консультацией специалиста. Всего было обследовано 234 желающих», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

Охватил «Марафон здоровья» и детей. Для них на площадках в оздоровительных лагерях Кузнецкого, Башмаковского, Бессоновского, Никольского и Спасского районов проводились викторины и конкурсы рисунков.

В августе «Марафон здоровья», который проходит в рамках нацпроекта «Демография», продолжится. Для пензенцев и жителей области будут организованы оздоровительные, образовательные и развивающие мероприятия.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|05.08.2019 15:39|

Молодцы! Лучше,чем по церквям ходить и таскать туда деньги.Сами занимаются спортом и внучат приобщают,а на съэкономленные средства дарят малым спорт инвентарь.

Имя: Гость
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