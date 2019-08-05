05.08.2019 | 15:50

За поступлением денег за капремонт на спецсчета домов нужен контроль. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Еще совсем недавно собирать средства с людей управляющие компании не хотели, но теперь это в их компетенции. Губернатор говорит: если вопросом никто не будет заниматься, то в будущем жители могут столкнуться с проблемами.

«Придет время, когда люди придут к власти и скажут: «Слушайте, а почему у нас дом не отремонтирован?» Вы ответите: «Потому что вы не собрали на спецсчет». Так чтобы люди понимали, надо с людьми работать, с управляющими компаниями работать, надо управляющие компании заставлять это делать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Там, где население копит деньги за капремонт не на спецсчете дома, а платит в общий котел, в фонд регионального оператора, собираемость 100%, уверяет его директор.

В 2019-м работы по обновлению фасадов и коммуникаций должны пройти в 261 многоэтажке. В 77 они уже закончены, в 125 продолжаются.

На нескольких объектах были проблемы с подрядчиком. Например, на улице Кирова, где стартовал и не завершился ремонт кровли.

«Говорят, спать под дождь хорошо, но скажу - когда капель дома, спать не очень. У нас капель в квартире каждый раз, когда идет дождь на улице», - пожаловалась жительница дома № 67 на ул. Кирова Светлана Субботина.

Договоры с компаниями, которые не справляются, расторгают и заключают контракты с другими фирмами. Так получилось и с той, что вела работы на Кирова.

«В пятницу по заявлению регионального фонда Управлением ФАС по Пензенской области данная компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций», - сообщила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

По ее словам, сложности в работе есть, но опасений, что план по капремонту домов в 2019-м будет сорван, нет.