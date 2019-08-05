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Общество | Стали известны даты проведения августовского форума педагогов в Пензе

05.08.2019|14:13
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Традиционный августовский форум педагогов в 2019 году решено провести в период с 19-го по 21-е число. Он будет называться «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона».

В первый день лучшие учителя представят свои наработки по шести направлениям: «Современная школа: формирование жизненных ориентиров у детей с ограниченными возможностями здоровья», «Успех каждого ребенка: современная профориентация школьников – новые методы и инструменты», «Цифровая образовательная среда: новый взгляд на образование», «От культурного просвещения детей и молодежи - к культурному нормативу школьников», «Поддержка семей, имеющих детей: консультационный центр - школа для родителей» и «Молодые профессионалы: центр проведения демонстрационного экзамена по программам СПО».

Во второй день откроются экспертные и деловые площадки по разным аспектам реализации нацпроекта «Образование»: «Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей».

В третий день в киноконцертном зале «Пенза» участникам и гостям форума презентуют проект «А мы из Пензы: наследники победителей», учащиеся представят работы, посвященные 80-летию образования области.

«Итоги форума подведут на пленарном заседании», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

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