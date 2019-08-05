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Общество | Пострадавшие от дождя во время капремонта могут обратиться в фонд

05.08.2019|17:16
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Жителей Пензенской области просят обращаться к региональному оператору, если во время капитального ремонта из-за дождя в их доме случились протечки, затопление.

С фондом можно связаться по телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-86-06, а также по телефонам отдела капремонта: 8 (8412) 210-693, 210-697 (специалисты, курирующие работы на объектах).

Также можно отправить письмо на электронную почту vopros@fkrmd58.ru или обратиться

лично либо письменно по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 24, 6-й этаж. Фонд работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

«За ущерб в ходе проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на общем счете, проводимых в ходе реализации региональной программы, ответственность перед собственниками несет региональный оператор - Региональный фонд капитального ремонта МКД Пензенской области.

По каждому случаю причинения ущерба будет составлен акт, и фонд обяжет подрядчика, в результате действий или бездействия которого частному или общему имуществу жителей многоквартирного дома был нанесен ущерб, провести восстановительные работы и/или возместить причиненный ущерб», - сообщили в фонде капремонта.

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