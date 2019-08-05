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Общество | Губернатор потребовал следить, чтобы в дождь асфальт не укладывали

05.08.2019|09:30
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В Пензенской области не должны укладывать асфальт в дождь. На это обратил внимание губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа.

«Сейчас идет строительство и ремонт дорог, и идут дожди. Нужно, чтобы не было нарушения дорожного строительства, в дождь асфальт не укладывали - контроль и еще раз контроль. Все организации, которые осуществляют контроль, соберите дорожников и обратите их внимание на нарушения - они наверняка есть», - отметил глава региона.

По его словам, позиция должна быть одна: плохо строят дороги - не должны быть допущены к подрядным работам в будущем, а сейчас обязаны устранить недостатки.

«Контроль надо осуществлять за самим процессом, а не ждать, когда нарушат. Надо в процессе видеть, останавливать, заставлять переделывать, чтобы технологический процесс не нарушался», - потребовал Иван Белозерцев.

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Гость|05.08.2019 09:41|

Подло и по чьему-то сигналу свыше не освещающие в ненашихновостях - ТВ происходящие вторую субботу массовые гражданские акции протеста против наглого недопуска независимых демократических кандидатов в Мосгордуму и творящемуся на улицах Москвы 27 июля и 3 августа беззакония путинских силовиков ,11 канал, - НЕ журналисты,а банальная бессовестная прислуга местных властей.

Гость|05.08.2019 09:42|

И потому - ПОЗОР ВАМ.

Гость|05.08.2019 09:42|

Лонидовский путепровод по ночам в дождь укладывали новым асфальтом. В один слой. Съезды не сделали, разметку нанесли частично. Зато чиновники отчитались об окончании работ на данном объекте! Кто контролирует? Что контролирует? Одно очковтерательство и обман жителей города

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