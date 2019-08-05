05.08.2019 | 09:30

В Пензенской области не должны укладывать асфальт в дождь. На это обратил внимание губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 5 августа.

«Сейчас идет строительство и ремонт дорог, и идут дожди. Нужно, чтобы не было нарушения дорожного строительства, в дождь асфальт не укладывали - контроль и еще раз контроль. Все организации, которые осуществляют контроль, соберите дорожников и обратите их внимание на нарушения - они наверняка есть», - отметил глава региона.

По его словам, позиция должна быть одна: плохо строят дороги - не должны быть допущены к подрядным работам в будущем, а сейчас обязаны устранить недостатки.

«Контроль надо осуществлять за самим процессом, а не ждать, когда нарушат. Надо в процессе видеть, останавливать, заставлять переделывать, чтобы технологический процесс не нарушался», - потребовал Иван Белозерцев.