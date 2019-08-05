05.08.2019 | 10:15

В понедельник, 5 августа, тема поборов в школах вновь была поднята губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым на планерке в правительстве.

«Сигналы есть, увеличились, когда эту тему вновь подняли, когда строго приказали, что даже намеков быть не должно. Они есть в Пензе, Бессоновском районе...» - начал доклад министр образования Александр Воронков.

«Я заявил, что проборов не должно быть! Проводите расследование по каждому сигналу с выездом на место. Если подтвердится и за этим стоит директор, а он должен всеми процессами управлять, он должен освободить занимаемую должность», - перебил министра Иван Белозерцев.

По словам губернатора, в оправдания директоров, что они здесь ни при чем и это все инициативы общественности, он не верит.

«Я люблю учителя, я с огромным уважением отношусь к труду директора школы, но я дал поручение, чтобы не собирали, не вымогали деньги у родителей детей», - пояснил он.

Иван Белозерцев предупредил: если сигналы о поборах подтвердятся, то пострадать могут и заместители по социальным вопросам глав соответствующих муниципальных образований, и сами главы. Что касается директоров школ, то они понесут ответственность независимо от былых заслуг.

«Выдавливать, нагибать родителей никому не дано права, этого не должно быть», - поставил точку в теме губернатор.

Накануне в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала мама первоклассника из областного центра, которая утверждает, что поборы якобы имеют место в школе № 68.

«Сделали ремонт в классе за свой счет, хотя сдаем на капремонт школы в фонд Вектора немалую сумму. Как оказалось, это полбеды, собирают с каждого ученика на цветы по 500 р., а кто приходит со своим букетом, все равно должен сдать деньги на цветы в размере 200 р. (очень непонятная логика). В фонд класса на ПОЛГОДА 1 000 р. - огромная сумма, как говорят, на нужды класса», - перечислила женщина. Она надеется на адекватную реакцию городского управления образования.