Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|5 авг 2019|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  72.69  |  $  65.38

Общество | Директорам школ пригрозили увольнением за поборы с родителей

05.08.2019|10:15
Печать

В понедельник, 5 августа, тема поборов в школах вновь была поднята губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым на планерке в правительстве.

«Сигналы есть, увеличились, когда эту тему вновь подняли, когда строго приказали, что даже намеков быть не должно. Они есть в Пензе, Бессоновском районе...» - начал доклад министр образования Александр Воронков.

«Я заявил, что проборов не должно быть! Проводите расследование по каждому сигналу с выездом на место. Если подтвердится и за этим стоит директор, а он должен всеми процессами управлять, он должен освободить занимаемую должность», - перебил министра Иван Белозерцев.

По словам губернатора, в оправдания директоров, что они здесь ни при чем и это все инициативы общественности, он не верит.

«Я люблю учителя, я с огромным уважением отношусь к труду директора школы, но я дал поручение, чтобы не собирали, не вымогали деньги у родителей детей», - пояснил он.

Иван Белозерцев предупредил: если сигналы о поборах подтвердятся, то пострадать могут и заместители по социальным вопросам глав соответствующих муниципальных образований, и сами главы. Что касается директоров школ, то они понесут ответственность независимо от былых заслуг.

«Выдавливать, нагибать родителей никому не дано права, этого не должно быть», - поставил точку в теме губернатор.

Накануне в редакцию ИА «ПензаИнформ» написала мама первоклассника из областного центра, которая утверждает, что поборы якобы имеют место в школе № 68.

«Сделали ремонт в классе за свой счет, хотя сдаем на капремонт школы в фонд Вектора немалую сумму. Как оказалось, это полбеды, собирают с каждого ученика на цветы по 500 р., а кто приходит со своим букетом, все равно должен сдать деньги на цветы в размере 200 р. (очень непонятная логика). В фонд класса на ПОЛГОДА 1 000 р. - огромная сумма, как говорят, на нужды класса», - перечислила женщина. Она надеется на адекватную реакцию городского управления образования.

0
0
0
0
 
Гость|05.08.2019 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Сигналы есть, увеличились, когда эту тему вновь подняли, когда строго приказали, что даже намеков быть не должно.
Это министр образования таким слогом изъясняется или юморист из петросяновской группировки?

Гость|05.08.2019 10:39|

В 13 гимназии легализовали "поборы". Есть замечательный фонд " Параллель". В который обязывают вступить всех родителей. И в начале года туда нужно сдать 2000 руб. Потом учителю подают списки-кто не сдал.И начинается...

Гость|05.08.2019 10:39|

penzainform.ru писал(a):

«Выдавливать, нагибать родителей никому не дано права
Что значит "нагибать родителей"?

Гость|05.08.2019 10:42|

Значит из зарплаты учителя картриджи будем покупать?Кого обманываем денег дайте,а не только пожелания.

Гость|05.08.2019 10:43|

Как мы раньше учились без картриджей ???

Гость|05.08.2019 10:43|

Без катриджей никак нельзя детей учить?

Гость|05.08.2019 10:45|

Показуха! И в школах (гимназиях) и в детских садах ремонт и тп делается за счёт родителей (замена окон, покраска стен, покупка шкафов). Родительский комитет создаёт группу в Вайбере или ватсапе, назначается казначей и всё! Хватит уже кино крутить, сидят и врут друг другу!

Гость|05.08.2019 10:50|

Без катриджей никак, куча документов печатается . На каждый чих-согласие родителей в письменной форме. Контрольные,ВПР в печатном виде. Тетрадей не стало, теперь печатаются задания на листочках.

Гость|05.08.2019 10:50|

Гость писал(a):

«Выдавливать, нагибать родителей никому не дано права

Что значит "нагибать родителей"?

А что значит "выдавливать"?

Гость|05.08.2019 10:51|

Очередные пусты слова.

Гость|05.08.2019 10:53|

Гость писал(a):

Что значит "нагибать родителей"?
Ребёнок будет приносить 2-3-2-3-2-3,пока бабло не сдадут предки.

Гость|05.08.2019 10:53|

ВСё верно.Сейчас школа всё это проворачивает через родительские комитеты.И вроде как школа не причем. Всё чисто. это "желание" родителей заменить линолеум, поставить окна, купить кулер, ковер, принтер и т.д. Да, конечно, мы (родители) сидим и думаем:куда же нам деть 5000 руб? А, точно! Пойду-ка, сдам в фонд класса!

Гость|05.08.2019 10:57|

Совершенно верно, а за двоих 10000 тысяч отдай

Гость|05.08.2019 10:58|

Гость писал(a):

Без катриджей никак нельзя детей учить?
Без картриджей надо начинать вспоминать как мелом на доске писать, а она забыла уже

Гость|05.08.2019 11:00|

На катриджи деньги выделяются. Если уж маленькие школы могут все купить, то сто говорить о больших. Плсмотрите на недвижимость директоров, вспомните кто была маиа директора Дилижанса и вы поймете куда на самом деле идут деньги родителей.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!