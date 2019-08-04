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Общество | На печально известном переходе на ул. Антонова появится светофор

04.08.2019|13:40
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В ближайшем будущем пензенцы, живущие на ГПЗ, смогут чувствовать себя в безопасности, пересекая 4-полосную проезжую часть на улице Антонова. Там все-таки установят светофор.

Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил в Facebook мэр Пензы Виктор Кувайцев со ссылкой на своего заместителя Юрия Ильина.

«Когда в начале года на встрече в школе жители поднимали этот вопрос, программа была уже сформирована, сейчас по итогам торгов по нацпроекту БКАД образовалась экономия, средства которой направим на обеспечение безопасности этого участка - здесь много пешеходов, в том числе детей, рядом располагается школа, торговые центры. Максим Иванкин (директор департамента ЖКХ. - Прим. ред.) доложил, что проект уже в разработке, как только будет готов - начнут работы», - написал Виктор Кувайцев.

Этот пешеходный переход получил печальную известность: здесь часто сбивают людей.

Так, 27 августа 2018 года под колесами оказалась 26-летняя женщина. 11 февраля 2019-го сбили 47-летнюю горожанку. 9 апреля после наезда госпитализировали 33-летнего пензенца.

Источник — фото facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|04.08.2019 13:55|

Три танкиста, картина!

Гость|04.08.2019 14:08|

Гость писал(a):

Три танкиста, картина!
Иванкин транспорт развалил,на ЖКХ перебросили,теперь он почётный бордюроносец города. Кувайцев аууууууу,как будет решаться проблема с новыми автобусами для муниципального перевозчика?

Имя: Гость
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