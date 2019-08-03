03.08.2019 | 11:57

С 1 сентября около дома № 62 на улице Кирова в Пензе начнет работу платная муниципальная парковка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит снизить количество нарушений правил парковки в районе, сократит поток автомобилей, въезжающих в центральную часть города, будет стимулировать пензенцев пользоваться общественным транспортом и велосипедом, а также улучшит экологическую обстановку.

В настоящий момент специалисты закончили обустройство территории стоянки и установили оборудование. До 31 августа она будет работать в тестовом режиме, оплаты не потребуется.

С 1 сентября автомобилистам придется заплатить за пользование парковочным местом из расчета 20 рублей за час.