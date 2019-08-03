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Общество | На улице Кирова в Пензе откроют платную муниципальную парковку

03.08.2019|11:57
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С 1 сентября около дома № 62 на улице Кирова в Пензе начнет работу платная муниципальная парковка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит снизить количество нарушений правил парковки в районе, сократит поток автомобилей, въезжающих в центральную часть города, будет стимулировать пензенцев пользоваться общественным транспортом и велосипедом, а также улучшит экологическую обстановку.

В настоящий момент специалисты закончили обустройство территории стоянки и установили оборудование. До 31 августа она будет работать в тестовом режиме, оплаты не потребуется.

С 1 сентября автомобилистам придется заплатить за пользование парковочным местом из расчета 20 рублей за час.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|03.08.2019 12:12|

вдоль всей улицы Кирова припаркованы автомобили, в том числе и на тротуарах. Кому нужна эта платная парковка, если можно припарковать где хочешь, ГИБДД в Пензе все равно не работает.

Гость|03.08.2019 12:18|

У ворья одни деньги на уме ...

Гость|03.08.2019 12:20|

Гость писал(a):

ГИБДД в Пензе все равно не работает.
А денюжку всё равно получают.

Имя: Гость
Комментарий:

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