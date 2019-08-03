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Общество | На улице Грибоедова в Пензе спустя четыре года появилась горячая вода

03.08.2019|12:29
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В доме № 4 на улице Грибоедова в Пензе запустили модульную котельную. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Виктор Кувайцев в пятницу, 2 августа.

Мощность тепловой установки 800 кВт. Она будет обеспечивать горячей водой жителей дома, четыре года лишавшихся этого ресурса на весь летний период.

«Это 16-я по счет модульная котельная, введенная в эксплуатацию в Пензе за период с 2016 года», - отметил градоначальник.

За это время автономное отопление появилось у городских больниц № 4 и 6, станции скорой помощи на улице Володарского, лечебного учреждения на улице Гагарина, новой школы на Шуисте и ряда многоквартирных домов.

Источник — фото Виктора Кувайцева, facebook.com
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